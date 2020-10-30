ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), ocak ayında yaptırım listesine alınan Triliance Petrokimya Şirketi aracılığıyla İran'ın petrokimya ürünlerinin alım ve satımına dahil olan 8 şirkete yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kuruluşların İran, Çin ve Singapur merkezli olduğu belirtilerek, İran'ın petrokimya satışlarının, rejimin Orta Doğu'daki ve son zamanlarda Venezuela'daki "yozlaşmış rejimler" ile terörist grupları finanse etmek için kullanılan önemli bir gelir kaynağı olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İran rejiminin petro kimya sektörü için kuruluşların küresel ağından yararlandığını bildirdi.

Mnuchin, "ABD, İran rejiminin terörist grupları finanse etmek ve İran halkına baskı yapmak için kullandığı her türlü gelir kaynağını hedef almaya kararlı." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi, son dönemde İran'ın petrol ve petrokimya sektörüne yönelik yaptırımlarını yoğunlaştırmıştı.

Son olarak, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'ne finansal destek sağladıkları gerekçesiyle aralarında İran Petrol Bakanlığı, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve İran Ulusal Tanker Şirketi (NITC) ile İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh'in de bulunduğu yetkililer yaptırım listesine eklenmişti.