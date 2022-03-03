ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı!
ABD, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile 19 Rus oligarkı yaptırım listesine aldı ve bu kişilere vize yasağı getirdi.
DÜNYA 03.03.2022, 22:24 03.03.2022, 22:33
Rusya'nın günlerdir Ukrayna'yı abluka altına almasıyla tüm dünyada tepki dalgası oluştu. Buna karşın ABD, AB ve bazı Avrupa ülkeleri Rusya'ya Ukrayna'dan geri çekilmesi talebinde bulunurken birtakım ekonomik yaptırımlar da uygulandı.
Bu kapsamda geri çekilmeyen Rusya'yı yıldırmak için ABD, yeni yaptırım kararlarını açıkladı.
Namaz Vakti 03 Mart 2022
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