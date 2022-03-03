ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı!

Rusya'nın günlerdir Ukrayna'yı abluka altına almasıyla tüm dünyada tepki dalgası oluştu. Buna karşın ABD, AB ve bazı Avrupa ülkeleri Rusya'ya Ukrayna'dan geri çekilmesi talebinde bulunurken birtakım ekonomik yaptırımlar da uygulandı.

Bu kapsamda geri çekilmeyen Rusya'yı yıldırmak için ABD, yeni yaptırım kararlarını açıkladı.