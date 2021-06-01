ABD'den Türkiye'ye ziyaret!
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyarette; ABD-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi, küresel sorunlar ve Suriye'de iş birliğinin geliştirilmesi gibi konuları ele alınacak. Büyükelçi Greenfield, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın geçen haftaki ziyaretinin ardından, Türkiye'ye gelecek ikinci üst düzey ABD'li yetkili olacak.
DÜNYA 01.06.2021, 23:12
ABD'li diplomatlardan edinilen bilgiye göre, Greenfield, ziyareti sırasında üst düzey Türk yetkililerle bir araya gelecek.
ÜÇ KONU ANA GÜNDEM MADDESİ
ABD- Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi, küresel sorunlar ve Suriye'de iş birliğinin geliştirilmesi gibi konuların ele alınacağı ziyaret sırasında Büyükelçi Greenfield, Suriye sınırını da ziyaret edecek.
SURİYELİ MÜLTECİLERLE BİR ARAYA GELECEK
Suriyeli mültecilerle bir araya gelecek Greenfield, ziyareti sırasında, Suriyeli mültecilere daha fazla uluslararası insani yardım yapılması ve sınır ötesi yardımların devam edebilmesi için daha fazla sınır kapısı açılması gerektiğine dikkati çekecek.
TÜRKİYE'YE GELECEK İKİNCİ ÜST DÜZEY ABD'Lİ YETKİLİ
Büyükelçi Greenfield, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın geçen haftaki ziyaretinin ardından, Türkiye'ye gelecek ikinci üst düzey ABD'li yetkili olacak.
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