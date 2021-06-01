ABD'den Türkiye'ye ziyaret!

ABD'li diplomatlardan edinilen bilgiye göre, Greenfield, ziyareti sırasında üst düzey Türk yetkililerle bir araya gelecek.

ÜÇ KONU ANA GÜNDEM MADDESİ

ABD- Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi, küresel sorunlar ve Suriye'de iş birliğinin geliştirilmesi gibi konuların ele alınacağı ziyaret sırasında Büyükelçi Greenfield, Suriye sınırını da ziyaret edecek.

SURİYELİ MÜLTECİLERLE BİR ARAYA GELECEK

Suriyeli mültecilerle bir araya gelecek Greenfield, ziyareti sırasında, Suriyeli mültecilere daha fazla uluslararası insani yardım yapılması ve sınır ötesi yardımların devam edebilmesi için daha fazla sınır kapısı açılması gerektiğine dikkati çekecek.

TÜRKİYE'YE GELECEK İKİNCİ ÜST DÜZEY ABD'Lİ YETKİLİ

Büyükelçi Greenfield, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın geçen haftaki ziyaretinin ardından, Türkiye'ye gelecek ikinci üst düzey ABD'li yetkili olacak.