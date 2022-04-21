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ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek savunma yardımı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı Rusya'nın işgaline karşı güçlendirmek üzere ABD'nin 800 milyon dolarlık ek savunma teçhizatı sağlayacağını ve Ukrayna hükümetine 500 milyon dolarlık ekonomik yardım yapacağını duyurarak, Rusya bağlantılı gemilerin ABD limanlarına yanaşmasının yasaklandığını bildirdi.

DÜNYA 21.04.2022, 19:55
ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek savunma yardımı

ABD, Ukrayna'ya askeri ve ekonomik yardımlara devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline karşı Ukrayna güçlerini desteklemek için ABD'nin Ukrayna'ya sağlayacağı yeni yardımları açıkladı. Konuşmasına Ukrayna'daki savaş suçlarını ortaya çıkaran ekiplere teşekkür ederek başlayan Biden, “Putin, acımasız ve kanlı savaşından sorumlu. Rus kuvvetleri, arkalarında korkunç bir kanıt bırakarak Kiev'den geri çekildiler ve bunu hepimiz gördük. Bu noktada Ukrayna'da sahada olan ekiplere borçluyuz. Onlar Ukrayna'ya ve halka karşı vahşetlerin ve savaş suçlarının bu kanıtlarını ortaya çıkardılar" dedi.

ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'nın ihtiyaç duydukları silahları sağlamak için mümkün olduğunca hızlı hareket ettiğini ifade eden Biden, Ukraynalıların uluslarını savunmak için teçhizata ihtiyaç duyduklarını vurguladı.
Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek savunma yardımı sağlayacaklarını söyleyen Biden, "Geçen hafta, Ukrayna'ya ihtiyaçlarına cevap veren ve Donbass bölgesini desteklemek için uyarlanmış bir teçhizat içeren 800 milyon dolarlık bir güvenlik yardımı paketi imzaladım" dedi. Biden, 800 milyon dolarlık yardım paketinin ağır topçu silahları, düzinelerce obüs ve obüslerle birlikte kullanılmak üzere 144 bin mermi mühimmatı içerdiğini söyledi.

Biden, ABD'nin son 2 ayda Ukrayna'ya çok sayıda insansız hava aracı, silah ve teçhizatı rekor hızda taşıdığını, binlerce zırhlı ve füzesavar helikopter, el bombası, makineli tüfek, tüfek radar sistemleri ve 50 milyondan fazla mermi gibi mühimmat gönderdiğini de hatırlatarak, "Ukrayna'yı Rus saldırganlığına karşı savunmaya yardımcı olmak için önemli miktarda istihbaratı zamanında Ukrayna ile paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Ukrayna hükümetine 500 milyon dolarlık ek yardım

Biden, Ukrayna'ya yeni yardımlar çerçevesinde ayrıca ABD'den Ukrayna hükümetine 500 milyon dolarlık ek yardım paketini açıkladı. Biden, "Ukrayna'nın savaş alanındaki direnişini güçlendirmenin yanı sıra, Ukrayna halkına da desteğimizi gösteriyoruz. Bugün ABD, Ukrayna hükümetine doğrudan ekonomik yardım olarak 500 milyon dolar daha sağlamayı planladığını duyuruyor. Bu, Ukrayna'ya toplam ekonomik desteğimizi son 2 ayda 1 milyar dolara getiriyor" dedi. Biden, Ukrayna için yeni finansman paketinin onaylanması için gelecek hafta Kongre'ye resmi olarak talepte bulunacağını söyledi.

Daha hızlı göçmenlik programı

Biden ayrıca, savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı göçmenlerin ABD'ye gelmesini kolaylaştıracak yeni bir sistemin uygulanacağını aktardı. Biden, "Sığınma arayan Ukraynalıların doğrudan ABD'ye gelmelerini sağlayacak yeni programla, aile veya sivil toplum kuruluşu gibi bir ABD sponsoru olan Ukraynalılar için ABD'ye güvenli ve yasal göç için uygun bir kanal sağlanacaktır. Bu program Ukrayna halkı için hızlı sığınma sağlarken ayrıca Putin üzerindeki baskıyı artırmaya ve Rusya'yı daha da yalnızlaştırmaya devam edecek" dedi.

Rusya bağlantılı gemilerin ABD limanlarına yanaşması yasaklandı

Biden, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'yı daha fazla izole edeceğini ve Rusya ile bağlantılı gemilerin ABD limanlarından yasaklanacağını aktararak, "Rus bayrağı altında seyreden veya Rus çıkarlarına ait olan hiçbir geminin ABD limanına yanaşmasına veya kıyılarımıza erişmesine izin verilmeyecek" dedi.

"Mariupol'ün düştüğüne dair kanıt yok"

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Mariupol kentini kontrol edip etmediğinin "şüpheli" olduğunu belirterek, “Mariupol'ün düştüğüne dair kanıt yok" dedi.

Biden ayrıca, Ukrayna'daki savaşın "kritik bir pencerede" olduğunu söyleyerek, "Şimdi Ukrayna'yı coğrafi açıdan daha sınırlı olacak bir Rus saldırısına karşı desteklemek adına yardım paketini hızlandırmalıyız" dedi.

#ABD Başkanı Joe Biden #Ukrayna #Rusya #savunma teçhizatı #ekonomik
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