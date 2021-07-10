ABD Kongre Binası çevresine kurulan barikatlar kaldırılıyor

ABD Kongre Binasının önündeki barikatlar, 6 ay sonra kaldırılmaya başlandı.

6 Ocak'ta ABD Kongresi, Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasını onaylamak üzere toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Sarayın önünde miting düzenledi.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürüdü. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girdi.

Kongre baskınında 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Baskının ardından Kongre binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Binanın çevresine 2 metrelik barikatlar kuruldu.

Metal barikatlar, kongre binasının çevresinden kaldırılmaya başlandı. Kongre polisi, tehdit durumunda barikatların tekrar kurulmaya hazır olduğunu vurguladı.