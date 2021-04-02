ABD Kongresi önünde polise saldırı, bina giriş çıkışlara kapatıldı

ABD'de 6 Ocak'ta baskına sahne olan Kongrede yine alarm verildi.

Kongre polisi, "dış tehdit" nedeniyle tüm yerleşkedeki binalara giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi. Şüphelinin bariyerlere çarptıktan sonra elinde bıçakla aracından çıktığı ve polislere doğru koştuğunu açıklandı.

Aracın iki polise çarptığına dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin de vurularak yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi.

Saldırıda yaralanan 2 polis memurundan biri de yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ HASTANEDE ÖLDÜ

Amerikan basınına konuşan görgü tanıkları, şüphelinin bariyerlere çarptıktan sonra elinde bıçakla arabadan çıkması üzerine polisin ateş açtığını aktardı.

NBC News ise güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırganın kaldırıldığı hastanede öldüğünü kaydetti.

Olayın saldırı mı yoksa kaza mı olduğuna dair yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

KONGRE OTURUMLARINA ARA VERİLDİ

Olay nedeniyle Senato ve Temsilciler Meclisindeki oturumlara ara verildi.

Öte yandan olay esnasında brifing yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'ın Washington'ın dış bölgesindeki Camp David'de ve güvende olduğunu kaydetti. Açıklamada, yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

6 OCAK'TAKİ BASKINDAN SONRA KONGRE BARİKATLARLA KAPATILMIŞTI

6 Ocak'ta başkanlık devir teslim töreninden birkaç gün önce, Trump taraftarı protestocular Kongre'yi basmıştı. Bölge o zamandan bu yana barikatlarla çevrili durumdaydı.