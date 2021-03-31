ABD'nin casus kedi projesi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) oldukça garip bir proje üzerine çalıştığı yıllar sonra ortaya çıktı. 1960'lardan kalan ve artık gizliliğini kaybetmiş olan bazı belgelerin incelenmesi sonrasında CIA'in casus kedi eğitmeyi denediği ortaya çıktı.

SOĞUK SAVAŞ'IN EN SICAK YILLARINDA GÜNDEME GELDİ

Soğuk Savaş'ın en sıcak yılları olarak adlandırılan 1960'larda gündeme gelen bu proje ile CIA Sovyetler'den bilgi çalmayı hedeflemiş. Başka bir deyişle o yıllarda CIA'in gündemine Sovyetler'e sızacak ve gizlice bilgileri ele geçirecek cyborg-kedi casuslar geliştirmek gündeme gelmiş.

Buradaki cyborg ilk olarak aklınıza gelen bilim kurgu filmlerini aratmayacak robotlar değil. Zira CIA'in amacı bir kedinin kulak kanalına mikrofon ve kafatasının köküne iletici yerleştirilmesi fikrine dayanıyordu.

AMAÇ KREMLİN'E BİLE GİRMEKTİ

Bu kedinin daha sonra Sovyet elçiliklerine ve hatta Kremlin'e girmek için eğitilmesi planlanıyordu. CIA gerekli eğitimlerden sonra kedilerin kaydedeceği görüşmeler ile gizli bilgilere ulaşmayı umuyordu.

Belgelere göre, kedilerden biri deney sırasında hayatını kaybetti. Ancak, aynı belgelere göre, proje kısmi bir başarıya ulaştı. O dönem kedilerin casus olarak kullanılabileceği yönünde bir rapor hazırlandı. Ancak bu rapora rağmen proje onay almadı ve tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı.