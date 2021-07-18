ABD'nin Kaliforniya eyaletinde orman yangını

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde başlayan orman yangınları, günlerdir devam ediyor.

Kaliforniya'daki Tahoe Gölü'nün güneyinde meydana gelen yıldırım kaynaklı Tamarack yangını giderek büyüyor.

ALEVLER YAYILIYOR

Yangın, dün itibariyle 82 kilometrekarelik bir alana yayıldı. Yetkililer, yangının Markleeville kasabasını tehdit ettiğini ve Alpine County Havaalanı'na doğru yayıldığını bildirdi

"BÖLGEYİ TERK EDİN" UYARISI

Yangının büyümesi nedeniyle kasabanın ev sahipliğini yaptığı ve bu yıl 40'ıncısı düzenlenen geleneksel Death Ride bisiklet yarışı iptal edildi.

Yetkililer, göl çevresinde kamp kuran sporculardan bölgeyi terk etmelerini isterken, bisiklet yarışı için gelen binlerce seyirci de tahliye edildi.

RÜZGARLI VE KURU HAVA MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Rekor seviyede sıcaklıkların kaydedildiği Kaliforniya'da rüzgarlı ve kuru hava koşulları yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor.

Kaliforniya eyaletinde itfaiye ekipleri, 23 gündür Lava ve Henry yangınlarını, 17 gündür Lukens ve County Line yangınlarını ve yaklaşık 15 gündür Beckwourth Kompleksi ve Tamarack yangınlarını söndürmek için mücadele veriyor.

4 BİN 297 KİLOMETREKARELİK ALAN YANDI

Öte yandan Dexter, Dixie ve Lost yangınları yaklaşık bir haftadır sürüyor. Oregon eyaletinin güneyindeki orman yangınları da henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

Ulusal Kurumlararası Yangın Merkezi'ne göre, ABD’de 11 eyalette yakın zamanda meydana gelen 70 büyük yangında, dün itibarıyla 4 bin 297 kilometrekarelik alan yok oldu.