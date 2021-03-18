ABD-Rusya krizinde sıcak gelişme! Putin'den beklenmedik hamle! ABD'den jet yanıt!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

DÜNYA 18.03.2021, 20:44
ABD-Rusya krizinde sıcak gelişme! Putin'den beklenmedik hamle! ABD'den jet yanıt!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinABD Başkanı Joe Biden ile yarın veya pazartesi günü görüşmeye hazır olduğunu ifade ederek, “İki ülke ilişkilerini korumalı” dedi.

TANSİYON YÜKSELMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Amerikan kanalı ABC'ye verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “katil” olarak nitelendirmesinin ardından Washington-Moskova hattında tansiyon yükselmişti.

Putin akşam saatlerinde Ukrayna’nın Kırım bölgesinin Rusya tarafından ilhak edilmesinin 7’nci yıldönümü yaptığı açıklamada, Biden ile görüşmek için canlı bağlantı şartı koyarak, yarın veya pazartesi Biden ile görüşebileceğini ifade etti.



Putin, “Biden'ı tartışmamıza devam etmesi için davet etmek istiyorum, ancak gerçekten canlı olarak yapmamız şartıyla. Herhangi bir erteleme olmaksızın, doğrudan açık, doğrudan bir tartışmada. Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor” dedi.

PUTİN'E ABD'DEN JET YANIT!

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 'Rusya ile verimli ilişkilerimize devam edebilme konusunda umutluyuz'' denildi. Ayrıca yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın Putin'e katil demekten pişman olmadığı da vurgulandı.

BIDEN'İN ŞOKE EDEN SÖZÜ BİR ANDA DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Putin hakkında dünyada gündem olan açıklamalarda bulunmuştu.

Biden, ABC News kanalına verdiği mülakatta, "Putin'in katil olduğunu düşünüyor musunuz" sorusuna "evet düşünüyorum" yanıtını vermişti.
Amerikan Başkanı, o röportajda Putin'in "ruhu olmayan" bir insan olduğunu da söylemişti.

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin

BIDEN: PUTIN BEDEL ÖDEYECEK

Ocak sonunda yaptıkları telefon görüşmesinde Putin'i "seçimlere müdahale iddialarına yanıt verebilecekleri konusunda uyardığını" söyleyerek, "Bir bedel ödeyecek" dedi.

Putin ile Ocak ayında uzun bir görüşme yaptıklarını söyleyen Biden, telefonda Putin'e, "Ocak ayında uzun bir görüşme yaptık. Konuşmaya başladığımızda, 'sen beni çok iyi tanıyorsun, ben de seni,' dedim. Eğer seçimlere müdahale ettiğini kanıtlarsak hazır ol" dediğini aktardı.

PUTİN DE CEVAP VERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı, ABD'li mevkidaşının kendisine yönelik sözleri için "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir" ifadelerini kullanmıştı.

#Rusya #Putin #abd
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