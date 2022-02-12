ABD Ukrayna'daki 160 askerini geri çekiyor
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'da görev yapan Amerikalı 160 askerin ülkeden ayrılarak Avrupa'nın başka bir yerinde görevlendirilmesine karar verdi.
DÜNYA 12.02.2022, 20:08 12.02.2022, 20:13
Pentagon Sözcüsü John Kirby tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Florida Ulusal Muhafız birliğine ait 160 ABD askeri Ukrayna'dan ayrılıyor.
Açıklamaya göre, geçen yıl kasımdan bu yana bu ülkede görev yapan askerlerin tedbiren Ukrayna'dan ayrılmasına karar verildi ve Avrupa'nın başka bir ülkesinde görevlendirilecekler.
Diplomatik personel de Ukrayna'dan ayrılıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı son açıklamasında Ukrayna'daki zorunlu olmayan tüm diplomatik personelin ülkeden ayrılması talimatını vermişti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dünkü açıklamasında Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldırabileceğini ve muhtemel bir işgal durumunda herhangi bir tahliye operasyonu yapmayacaklarını açıklamıştı.
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