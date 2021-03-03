ABD üssüne roketli saldırı!

Irak’ın Anbar eyaletinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü saldırı düzenlendi. roketatarlarla düzenlenen saldırıda 10 roket üssü vurdu.

ASKERİ ÜSSE SALDIRI

Haberi duyuran Irak resmi ajansı, saldırının kim tarafından düzenlendiği ve zarar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Irak hükümetinden ise konuyla ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'de Enbar'da bulunan Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.