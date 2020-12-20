ABD’de canlı yayında korkutan görüntü! Koronavirüs aşısı olan hemşire bayıldı

ABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı.

"BAŞIM DÖNÜYOR" DEDİKTEN SONRA BAYILDI

ABD'nin Tennessee eyaletinde BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı vurulan hemşire Tiffany Dover, aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada baygınlık geçirdi. Dover, konuşma yaptığı sırada elini alnına götürerek, "Başım dönüyor" dedi ve bir süre durduktan sonra bayıldı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı.

"BAŞIM DÖNÜYOR" DEDİKTEN SONRA BAYILDI

ABD'nin Tennessee eyaletinde BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı vurulan hemşire Tiffany Dover, aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada baygınlık geçirdi. Dover, konuşma yaptığı sırada elini alnına götürerek, "Başım dönüyor" dedi ve bir süre durduktan sonra bayıldı.

İLK MÜDAHALEYİ MESLEKTAŞLARI YAPTI

O anda meslektaşları diğer sağlık çalışanları, Dover'a ilk müdahaleyi yaptı. O anlar saniye saniye ABD merkezli yayıncı kuruluş NBC'nin kameralarına yansıdı.