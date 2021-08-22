ABD’nin tahliye uçağında doğum yaptı

CNN'deki habere göre, ABD Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kabil'den Orta Doğu'daki bir ABD üssüne tahliye edilen uçaktaki hamile Afgan kadının, uçak Almanya'daki Ramstein Hava Üssü için yola çıktığı sırada doğum sancılarının başladığı bilgisi verildi.

Kadının uçuş sırasında düşük hava basıncı nedeniyle komplikasyonlar yaşamaya başladığı ifade edilen açıklamada, pilotun kabin basıncını yükseltmek için alçalmaya karar verdiği, bu sayede annenin hayatının kurtarıldığı öğrenildi.

Anne ve bebeğin durumu iyi

Açıklamada, kimliği açıklanmayan kadının Ramstein Hava Üssü'ne indikten hemen sonra uçakta bir kız bebek dünyaya getirdiği, anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı.