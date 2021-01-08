ABDyi sarsan Trump iddiası!

Trump taraftarları, biden’ın başkanlığının tescil edileceği senato toplantısı öncesi miting düzenlemiş trupm’ın yaptığı konuşmanın ardından öfkeli kalabalık kongreye girmişti.

O baskında 4 kişi hayatını kaybetti. Amerikan tarihinde görülmemiş olayların ardından başkanlığı bırakma konusunda isteksiz olan trump tepkilerin hedefi haline geldi.

Amerikan kamuoyu başkan trump’ın azledilmesini tartışmaya başlarken trump’ın kendisini yargılanmaktan kurtarmak için af çıkaracağı iddia edildi.

Konu hakkında bilgi sahibi olan iki kaynağa dayanarak haber yapan New York Times gazetesi, trump’ın danışmanlarıyla özel af çıkması durumunda yasal ve siyası sonuçları tartıştığını öne sürdü.

Peki, trump’ın kendisi için çıkarabileceği özel af mahkemeler tarafından kabul edilecek mi?

Uzmanlara göre başkanlık özel affı sadece fedaral suçları kapsıyor Washington DC’de yaşanan olay ise eyalet bazında gerçekleşti. Dolayısıyla yaşananlar başkanlık affı kapsamına girmeyebilir.

Trump seçimleri kaybettikten sonra 89’u kendisine yakın 64 kişi için özel af çıkarttı iddiaya göre trump son günlerde ailesi hakkında açılabilecek soruşturmaları engellemek içinde özel af çıkarabilir.

Amerikan tarihinde kendisi hakkında özel af çıkaran tek ABD Başkanı Richard Nixon olmuştu.