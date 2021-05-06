'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı

İnternet dünyasında "Acısını saklayan Harold" olarak tanınan ve çeşitli paylaşımlara konu olan Andras Arato'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Arato, koronavirüsü ağır bir şekilde geçirdiğini ve zatürre belirtileri gösterdiğini aktardı.

KORONAYA YAKALANDI

76 yaşındaki adamın hastanede oksijen tedavisi de gördüğü öğrenildi.

Hastaneden taburcu olduğunu ifade eden Arato, uzun bir koronavirüs süreci geçirdiğini söyledi.