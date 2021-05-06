'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı
Sosyal medyada birçok paylaşıma konu olan Macar asıllı "Acısını saklayan Harold"un koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
DÜNYA 06.05.2021, 22:11
İnternet dünyasında "Acısını saklayan Harold" olarak tanınan ve çeşitli paylaşımlara konu olan Andras Arato'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
Arato, koronavirüsü ağır bir şekilde geçirdiğini ve zatürre belirtileri gösterdiğini aktardı.
KORONAYA YAKALANDI
76 yaşındaki adamın hastanede oksijen tedavisi de gördüğü öğrenildi.
Hastaneden taburcu olduğunu ifade eden Arato, uzun bir koronavirüs süreci geçirdiğini söyledi.
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