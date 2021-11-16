Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı

Dermatolog Dr. Pimple Popper, sosyal medya hesabı üzerinden ameliyatlarına dair sık sık bilgilendirme yapıyordu. Fakat Popper'ın TikTok hesabına yüklediği son video diğer yüklediklerinden daha büyük yankı uyandırdı.

20 YILDIR AYNI YERDE

Popper, 20 yıldan bu yana kafasındaki yumakla yaşayan ve doktora gitmeyen bir adamı ameliyat etti. Zorlu ameliyat, saniye saniye kameralara alındı. Popper, ustaca adamın kafasındaki deriyi açarak yumağı çıkardı.

BİNLERCE GÖRÜNTÜLENME ALDI

Söz konusu video Popper'ın hesabında yüklendikten kısa süre sonra çok sayıda görüntülenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları, ortaya çıkan durumun tamamen hastanın ihmalkarlığından kaynaklandığını dile getirdi.