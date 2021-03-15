Adım adım vahşet! Kanlı kürk ticareti
Çin'de bir kürk çiftliğinde hayvanlar, küçük kümeslerde tutuluyor. Diğer hayvanların gözleri önünde elektrik verilip öldürüldükten sonra derileri yüzülüyor.
DÜNYA 15.03.2021, 16:57 15.03.2021, 17:06
Hayvan hakları aktivistlerinin ziyaret ettiği çiftliklerde, genel olarak, kurt, tilki ve vizonların küçük kafeslerde tutulduğu görüldü.
Havyan hakları aktivistleri, çiftlik çalışanlarının hayvan yetiştirme kurallarını göz ardı ettiklerini ve hayvanlara işkence etmede tereddüt etmediklerini söyledi.
Bir çiftlik çalışanı yaptığı açıklamada, hayvanları öldürüp derilerini yüzdükten sonra etlerini yakınlarda bulunan restoranlara sattıklarını söyledi.
Hayvanlara yapılan işkence ve kötü yaşam şartlarının ortaya çıkaran insan hakları aktivistleri başta Birleşik Krallık olmak üzere Çin'den kürk ithal eden ülkelere kürk alımını durdurmaları çağrısında bulundu.
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