Afganistan'da bir camiye bombalı saldırı!
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
DÜNYA 08.10.2021, 15:07 08.10.2021, 15:21
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.
Hastane yetkilileri ölü sayısının 100 kişi olduğunu duyurdu.
Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı üstlenen olmadı.
Afganistan'da geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
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