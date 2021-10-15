Afganistan'da camiye bombalı saldırı: çok sayıda ölü var !

Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetindeki caminin güvenlik sorumlusu Murtaza Zarifi'nin verdiği bilgiye göre, vilayet merkezindeki en büyük camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı.

Saldırıda en az 30 kişinin öldü ve 200'den fazla kişi yaralandı.

Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.

Önceki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'da meydana gelen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

ABD öncülüğündeki NATO güçleri ülkeden ayrıldıktan sonra Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar Celalabad kentinde yoğunlaşmıştı.

Bu saldırıların çoğunu DEAŞ üstlenmişti.

Kunduz'daki saldırı ABD sonrası gerçekleşen en şiddetli olay olarak kayıtlara geçmişti.

Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı: Afganistan’da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz...