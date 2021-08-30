Afganistan'da deprem
Avrupa Deprem Ajansı Afganistan'ın Kunduz bölgesinde önce 4,2 sonrasında 5 şiddetinde iki depremin meydana geldiğini açıkladı.
DÜNYA 30.08.2021, 22:23
Afganistan depremle sarsıldı. Kunduz bölgesinde meydana gelen deprem Kabil'de de hissedildi.
Avrupa Deprem Ajansı önce 4,2 sonrasında 5 şiddetinde iki depremin meydana geldiğini açıkladı.
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