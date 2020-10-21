Afganistan'da Taliban'la çatışma: 25 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'ın Tahar vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 25 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

DÜNYA 21.10.2020, 13:41 21.10.2020, 14:12
Afganistan'da Taliban'la çatışma: 25 güvenlik görevlisi öldü

Tahar Valiliği Sözcüsü Cevad Hicri, basına yaptığı açıklamada, Hoca-i Gar ve Baharak ilçelerinde eş zamanlı olarak militanlarla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığını söyledi.

Çatışmalarda, 25 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hicri, 16 militanın da öldürüldüğünü belirtti.

Tahar Hastanesi Başhekimi Kayyum Hayret, çatışmada 34 güvenlik görevlisinin öldüğünü öne sürdü.

Öte yandan Baharak'taki çatışmada, Tahar Emniyet Amiri Raz Muhammed Durandiş'in öldüğü açıklanmıştı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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