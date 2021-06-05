Afrika'da terör saldırısı! En az 100 sivil öldü
Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun kuzeyinde bir köye yapılan terör saldırısında en az 100 sivilin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Gece karanlığında gelen teröristlerin evleri ve dükkanları yerle bir ettiği kaydedildi.
DÜNYA 05.06.2021, 15:10 05.06.2021, 15:13
Batı Afrika'da yer alan Burkina Faso'da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 100'e yakın sivil öldürüldü.
GECE KARANLIĞINDA GELDİLER
Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ülkenin kuzeyinde yer alan Solhan köyüne gece karanlığında gelen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığı, evleri ve çarşıda yer alan dükkanları yaktığı bildirildi. Burkina Faso hükümeti silahlı saldırganları 'teröristler' olarak adlandırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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