Afrika'da terör saldırısı! En az 100 sivil öldü

Batı Afrika'da yer alan Burkina Faso'da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 100'e yakın sivil öldürüldü.

GECE KARANLIĞINDA GELDİLER

Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ülkenin kuzeyinde yer alan Solhan köyüne gece karanlığında gelen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığı, evleri ve çarşıda yer alan dükkanları yaktığı bildirildi. Burkina Faso hükümeti silahlı saldırganları 'teröristler' olarak adlandırdı.