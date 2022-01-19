Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize

Hindistan'da 14 Ocak'ta dünyaya gelen buzağı, fiziksel özellikleri nedeniyle ülkede gündem konusu oldu. Çiftlik sahibi Neeraj Chandel'in ahıra girdiğinde gördüğü ve "İlahi bir mucize" olarak adlandırıldığı buzağının, doğum tarihinin dini bir güne denk gelmesi nedeniyle Hindu Tanrısı Shiva'nın ruhuna sahip olduğu iddia ediliyor.

"BURNUNDA 4 DELİK VAR"

Buzağı hakkındaki diğer detaylar da duyanlarda merak uyandırdı. Sadece 3 gözü olmakla kalmayan buzağının aynı zamanda 4 burun deliği de var. Kuyruğu örgü şeklinde olan buzağıyı görmek için Hindistan'ın dört bir yanından insanlar ahıra akın etmeye başladı.

KÖYLÜLER, MUCİZE OLARAK GÖRÜYOR

Hint haber ajansı ANI'ye konuşan köylü Neelkumar Verma, "Daha önce hiç 3 gözlü bir buzağı görmemiştim. Bizim inanışlarımıza göre o ilahi bir varlık. O Lord'un kendisinin bir reenkarnasyonu" dedi.

"ÖNCE YARALANDIĞINI DÜŞÜNDÜK"

Garip doğum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen hayvan sahibi Neeraj Chandel ise, "Hayvanın ilk başta yaralandığını zannettik ancak öyle değilmiş. Sağlık raporu temiz çıktı. Şu anda çok iyi bakıyoruz" ifadelerini kullandı.