AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal İngiltere’de MÜSİAD’la görüştü

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Elbistan Belediyesi Meclis Başkan Vekili Yunus Kaan Kısaca’nın da katıldığı ziyarette, AK Partili Mahir Ünal ile MÜSİAD Başkanı Mustafa Demir ve yönetimi, Türkiye-İngiltere arasındaki ticari ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demir, Mahir Ünal ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyaretin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraşlı esnaflarla bir araya gelerek, sohbet etti.