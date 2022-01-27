AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Holokost kurbanlarını andı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Holokost kurbanlarını anarak, "İnsanlığa karşı işlenen tüm soykırımları lanetliyoruz" dedi.
DÜNYA 27.01.2022, 21:40 27.01.2022, 21:57
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Holokost kurbanlarını anarak, "İnsanlığa karşı işlenen tüm soykırımları lanetliyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Holokost kurbanlarını saygıyla anıyoruz. İnsanlığa karşı işlenen tüm soykırımları lanetliyoruz. Irkı, dini, dili ne olursa olsun her türlü zulmün, antisemitizmin, İslam düşmanlığının ve nefret siyasetinin karşısında duracağız."
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