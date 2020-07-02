Akılalmaz koronavirüs partisi! Pozitif çıkana para ödülü

ABD'de gençlerden oluşan bir grup kendi aralarında eğlenmek için pes dedirtecek bir yöntem icat etti.

Gençler düzenledikleri partilere corona virüsü pozitif olan bir kişiyi çağırarak partide eğleniyor ardından da parti sonrası test yapıyorlar.





Testler sonucunda Covid-19 pozitif olan kişiye partide toplanan para ödül olarak veriliyor.

“SİNİRDEN ÇILGINA DÖNDÜM”

Amerikan CNN televizyonuna da konu olan haberde şehir yönetiminden Sonya McKinstry’nin “Başlarda bunun bir söylenti olduğunu düşündük. Araştırmalarımız sonucunda ise sadece doktorlar değil eyalet yetkililerinin de benzer bilgilere sahip olduğunu doğruladık” dedi.

Olayı öğrendiğinde çılgına döndüğünü belirten McKinstry, geçtiğimiz haftalar boyunca bu şekilde birçok partinin düzenlendiğini doğruladı.





Alabama’da bugüne kadar 39 bine yakın vaka tespit edildi ve bine yakın da can kaybı yaşandı.