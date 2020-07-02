Akılalmaz koronavirüs partisi! Pozitif çıkana para ödülü
ABD'de koronavirüs kabusu yaşanırken akılalmaz bir olay yaşandı. Alabama eyaletinde bir grup gencin corona partisi adında çeşitli partiler düzenlediği ve partiden sonra virüsü ilk kapan kişiye para ödülü verildiği ortaya çıktı. Skandal olayın ardından yetkililer isyan etti.
ABD'de gençlerden oluşan bir grup kendi aralarında eğlenmek için pes dedirtecek bir yöntem icat etti.
Gençler düzenledikleri partilere corona virüsü pozitif olan bir kişiyi çağırarak partide eğleniyor ardından da parti sonrası test yapıyorlar.
Testler sonucunda Covid-19 pozitif olan kişiye partide toplanan para ödül olarak veriliyor.
“SİNİRDEN ÇILGINA DÖNDÜM”
Amerikan CNN televizyonuna da konu olan haberde şehir yönetiminden Sonya McKinstry’nin “Başlarda bunun bir söylenti olduğunu düşündük. Araştırmalarımız sonucunda ise sadece doktorlar değil eyalet yetkililerinin de benzer bilgilere sahip olduğunu doğruladık” dedi.
Olayı öğrendiğinde çılgına döndüğünü belirten McKinstry, geçtiğimiz haftalar boyunca bu şekilde birçok partinin düzenlendiğini doğruladı.
Alabama’da bugüne kadar 39 bine yakın vaka tespit edildi ve bine yakın da can kaybı yaşandı.
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