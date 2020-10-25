Aliyev: 100'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtardık

Sahada başarılı bir şekilde ilerleyen Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını Ermenistan'ndan kurtarmaya devam ediyor.

Cephenin farklı yerlerinde Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, son duruma ilişkin açıklamalarda bulunudu.

Aliyev'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"100'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtardık

Bugün Azerbaycan ordusu, Gubatlı şehir merkezi ile Gubatlı, Zengilan ve Cebrayil şehirlerinden birçok köyü işgalden azad etti. Azerbaycan yalnız değildir.

Biz hem savaş meydanında hem de siyasi meydanda zafere türüyoruz. Düşmanın destekçilerine gereken cevabı veriyoruz"