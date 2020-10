Aliyev'den Türkiye açıklaması! Şartını masaya koydu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haber Global televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. Aliyev, Moskova'da tarafların bir araya gelmesinin ardından Ermenistan'ın ateşkesi ihlali ve saldırılarına ilişkin detayları anlattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarından satır başları;

"Biz kara propagandayla yıllardır yüzleşiyoruz, bazı ülkelerin Ermeni diasporasıyla, Azerbaycan hakkında yalan haberler yaymak hep yaptıkları bir şeydi. Azerbaycan'ın mağduriyetini dünyaya yayma konusunda bize destek veren Türk basınına teşekkür ederim.

Ateşkesten hemen sonra Ermenistan yine ateşkesi ihlal etmiştir. Bundan sonra Dağlık Karabağ meselesi siyasi diplomayla çözülecek. Sahada dersini alıp, diplomasiyle de alacak. Gece saatlerinde sivillere karşı dehşet veren saldırılar düzenlemiş, Gence şehrine saldırmışlardır. Bu Ermeni faşizminin tezahürüdür. Ermeni yanlılar, İslamofobi yanlıları artık bu saldırıyı gizlemeyecektir. Ermenistan devleti faşist devlettir. Azerbaycan ordusu her gün yeni zaferlere imza atıyor.

Ermenistan'ın terör mahiyetini dikkate almak lazım. Azerbaycan ordusu her gün yeni zaferlere imza atıyor.Her gün yeni bir köy işgalden kurtarılıyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, psikolojik sarsıntı içinde kararlar veriyor. Ermenistan'ın özel komandoları etkisiz hale getirildi.

Hadrut'u işgal etmek için çabalıyorlar. Bu gece büyük bir grup, Hadrut'u işgal etmeye çalıştılar. Azerbaycan ordusu o grubu etkisiz hale getirdi. Ermenistan'ın bu gece verdiği kayıp, Paşinyan'ın verdiği siyasi kararların kurbanlarıdır.

"BİZ HAKLIYIZ, ERMENİSTAN HAKİKATİ DUYMAK İSTEMİYOR"

Azerbaycan hakkında yalan haberler yaymak isteyip, bizi saldırgan göstermek istediler. Ama artık internet dünyası var, bu nedenle artık yalan haberlerde bulunamıyorlar. Tarihi adalet bakımından, biz haklıyız, bizim topraklarımızda savaşıyoruz.

Biz gördük ki, Ermenistan hakikati duymak istemiyor, gerçeği çarpıtıyor. Biz tarihi adaleti kazanalım istedik ve bu gücümüz de var. Kardeş Türkiye'nin, kardeşim Erdoğan'ın açıklamaları bize manevi destek verdi.

"BİZ ÖCÜMÜZÜ SAVAŞ MEYDANINDA ALDIK"

Biz sabır gösteriyor, elbette saldırıya maruz kalmak her Azerbaycanlıyı sinirlendirir. Biz öcümüzü savaş meydanında aldık. Kalıcı ateşkesin sağlanması için, artık işgal edilmiş topraklara dönmeyecekler. Biz bu topraklara geldik, bizim ata topraklarımız, bunu ne kadar çabuk anlarlarsa, o kadar iyi olacak onlar için. Öğlen saat 12'de başlayan ateşkese biz uyduk, ama baktık ki bunu ihlal ediyorlar, biz de topraklarımızı savunmak zorunda kalıyoruz.

Çekilme gibi işaret almıyoruz, ateşkes temin edilsin peki ama bununla birlikte barışçıl yollarla çözülsün. Masada kabul edilen anlaşma bizim çıkarımıza tam uyuyor. Şehitlerin, esirlerin değiştirilmesini ilk günden beri istiyorduk ama Ermenistan buna yanaşmıyordu. Umuyorum ki, Ermenistan ateşkese uysun. Bu geceki Azerbaycan ordusunun zaferleri buna onları mecbur edecek.

"HANGİ MESELE TÜRKİYE OLMADAN ÇÖZÜLDÜ?"

Türkiye mutlaka bu sorunun çözümünde olmalıdır. Türkiye'nin bazı basın organlarında 'Neden Türkiye Moskova'da yer almadı?' diye yazıyor, bu sadece insani sebeplerle düzenlenmiş bir ateşkesti. Minsk grubunda bu bölgeden uzaklarda olup, hiç alakası olmayan ülkeler de var. Öyle ülkeler olmalı ki, güçleri de, tesirleri de olsun. Her 3 ülke Ermeni diasporası büyük şartlara sahip, bu ne kadar adaletli? Türkiye zaten Minsk grubunun üyesidir, o neden dahil olmasın? Batı'da birçok ülke kabul etmek istemiyor, Türkiye'nin sözü çok büyük, tam bağımsızdır. Hangi mesele Türkiye'siz çözüldü? Suriye'de, Libya'da... Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır, zaten var. Türkiye'nin üst düzey yetkilileriyle iletişimimiz var.

"AZERBAYCAN STATÜKOYU SAVAŞ MEYDANINDA DEĞİŞTİRDİ"

7-8 yıl önce, ABD, Rusya ve Fransa Cumhurbaşkanları 'Statüko kabul edilmez ve değiştirilmelidir' açıklaması yaptı, biz de alkışladık. Topraklarımızdan Ermenilerin çıkması gerektiği anlamına geliyor bu, ancak maalesef bu açıklamalar havada kaldı. Son dönemlerde biz şunu duymaya başladık: Statüko sürdürülebilir değil! Azerbaycan statükoyu savaş meydanında değiştirdi. Ermeni güçleri tepelerdeydi, biz Kuzey ve Güney'den yardık. Bizim için mesele, stratejik tepeleri almaktı. Her gün yeni bölgeleri işgalden kurtarıyoruz. Bizim için, 'Yarın orayı alalım, öbür gün burayı alalım' diye düşünmüyoruz. Ermenilerin yıllardır uydurduğu 'Yenilmez ordum' yoktur, biz bunu onlara gösterdik. Bize 'Dur' diyenler şunu bilmeli, biz durabiliriz ama siyasi süreç başlasın. Kan dökülmesin, barışçıl yollarla öz topraklarımızı geri almak istiyoruz.

"BÜTÜN O TOPRAKLARA ÇOCUKLARIN GÜLÜŞÜ GELECEK"

Biz kurtarılmış bölgelerde yeni evler inşa edeceğiz, bir tane bile sağlam bina yok. Faşistlerin arzusu budur zaten. Bizim bütün köyleri dağıttılar hiçbir zaman Azerbaycan halkı oralara dönemesin diye... Ama Azerbaycan halkının iradesini görmemişler. Oraya hayat dönecek, çocukların gülüşü gelecek. Bütün o toprakları cennete çevirmeliyiz. Azerbaycanlılar o topraklarda layıkıyla yaşayacak. Mültecilerimiz bilir ki, onların problemi bizim için en büyük problemdir. Devlet onların her birine her ay para verir. Onlar da her zaman bunun kıymetini bilir. Biz artık o bölgelerin gelişmesini planlayacağız. En kısa sürede oraya yerleşmelerini istiyoruz."