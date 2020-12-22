Alman Bakandan 'Türkiye'ye ambargo' açıklaması:

Maas, açıklamasında, "NATO ortağı Türkiye’nin ABD’den füze alamadığı için kolayca Rusya’dan aldığını gördük." diye konuştu.

Alman Bakan ayrıca, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın diplomatik kanallardan çözüleceği umudunu henüz kaybetmediğini söyledi.

Maas, "Elbette, ihtilafın bir çözümü olduğuna ve bir NATO ortağını, silahlanma iş birliğinden kalıcı olarak çıkarmak zorunda olmadığımıza inanmaya devam ediyoruz." dedi.