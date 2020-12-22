Alman Bakandan 'Türkiye'ye ambargo' açıklaması:
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan'ın Türkiye'ye ambargo uygulanmasına ilişkin talebi için, "Türkiye’ye yönelik silah ambargosu talebini stratejik olarak doğru bulmuyorum. Bir NATO partnerine bunu yapmak kolay da değil." dedi.
DÜNYA 22.12.2020, 12:32
Maas, açıklamasında, "NATO ortağı Türkiye’nin ABD’den füze alamadığı için kolayca Rusya’dan aldığını gördük." diye konuştu.
Alman Bakan ayrıca, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın diplomatik kanallardan çözüleceği umudunu henüz kaybetmediğini söyledi.
Maas, "Elbette, ihtilafın bir çözümü olduğuna ve bir NATO ortağını, silahlanma iş birliğinden kalıcı olarak çıkarmak zorunda olmadığımıza inanmaya devam ediyoruz." dedi.
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