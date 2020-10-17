Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karantinaya alındı
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, yakın korumasının yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.
DÜNYA 17.10.2020, 18:29
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Federal Cumhurbaşkanlığı Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, yakın korumasının yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındı.
Steinmeier'e COVID-19 testi yapıldığı belirtilen açıklamada, sonucun henüz çıkmadığı belirtildi.
Mart ayı sonunda, Başbakan Angela Merkel de enfeksiyon kapan bir doktorla temas kurduğu için önlem olarak yaklaşık iki hafta evde karantinaya alınmıştı. Bu süre zarfında Merkel'e üç korona testi yapılmış ve testlerin üçü de negatif çıkmıştı.
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