Almanya'da 300 yolculu trende bıçaklı saldırı

Almanya'da Regensburg ile Nürnberg'i birbirine bağlayan tren, bugün 09.30 sıralarında 300 yolcuyla harekete geçti.

Tren hattına binen 27 yaşında Arap asıllı ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir şahıs, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Yerel basının yayınladığı haberlerde saldırıda 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı açıklanırken, saldırganın da tutuklandığı bildirildi.

3 KİŞİYİ YARALADI

bıçaklı saldırı meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre saldırıda 3 kişi yaralandı, saldırgan yakalanarak tutuklandı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Bild Gazetesi'nde akıl hastalıklarından kaydı olduğu söylenen saldırganla ilgili polis, soruşturma başlattı.

Polis olayda bir kişinin tutuklandığını doğrularken kurbanların sayısını ve durumlarını açıklamadı.

Öte yandan Nürnberg ile Regensburg arasındaki güzergahın geçici olarak kapatıldığı bildirildi.