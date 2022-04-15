Almanya'da camiye ırkçı saldırı
Almanya'nın Dortmund kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Sultan Ahmet Camisi'ne domuz fotoğraflı tehdit mektubu gönderildi.
DÜNYA 15.04.2022, 13:12
Almanya'nın Dortmund kentindeki Dorstfeld semtinde bulunan Sultan Ahmet Camisi'ne tehdit mektubu gönderildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı olan camiye gönderilen tehdit mektubunun içerisinde domuz fotoğrafı ve gamalı haç sembolü olduğu bildirildi.
Cami yetkilileri yaptıkları açıklamada daha önce de bu tür saldırılara maruz kaldıklarını ve Ocak ile Şubat aylarında cami duvarlarına siyah boyayla gamalı haç çizildiğini ifade etti. Yetkililer gönderilen tehdit mektubunda, "Ülkemizden def olun. Almanya size gününüzü gösterecek. Caminizi yıkacağız" gibi ifadelerin bulunduğunu belirtti.
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