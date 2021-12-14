Almanya'da camiye saldırı: 11 kişi gözaltına alındı
Almanya'nın Leipzig kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Eyüp Sultan Camisi'ne bir grup tarafından sert cisimler ve havai fişeklerle saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.
DÜNYA 14.12.2021, 14:15
Almanya'da aşırı sol görüşlü 100-150 kişilik radikal grubun, dün akşam katıldığı gösteri sonrası Eyüp Sultan Camisi'ne saldırı düzenledi.
Caminin binasında hasar oluştu.
"Caminin 4 camı kırıldı"
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) Eyüp Sultan Camisi Dernek Başkanı Ömer Mumcu, camilerine 100-150 kişilik grup tarafından yapılan saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını belirterek her yıl benzer hadiselerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
Saldırıda caminin 4 camının kırıldığını ve binada hasar oluştuğunu ifade eden Mumcu, bu saldırıların son bulması için polisten yardım istediklerini
Mumcu, grubun camiye ve polise havai fişek atıp küfür ettiğini; saldırıyla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
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