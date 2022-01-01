Almanya'da ırkçı saldırı: 30 Müslüman mezarı tahrip edildi
Almanya'nın Iserlohn kentinde kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce mezarlığa saldırı düzenlendi. Hain saldırıda, Müslümanlar'a ait 30 mezar tahrip edildi.
DÜNYA 01.01.2022, 21:55
Almanya'da yeni yılın ilk saatlerinde, Iserlohn kentindeki mezarlığa saldırı yapıldı.
Çirkin saldırıda, Müslümanlara ait 30 mezar tahrip edildi.
Bölge sakinleri, tahrip olan mezarları düzenlemek ve bakımlarını yapmak için mezarlığa akın etti.
Saldırının kim veya kimler tarafından düzenlendiği henüz tespit edilemezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Iserlohn DİTİB Camii Dernek Başkanı Doğan Üstün, Almanya'da sık sık İslam karşıtı bu tür olayların yaşandığına dikkati çekti ve yetkililere, saldırganların yakalanarak cezalandırılması çağrısında bulundu.
Geçen yılda da yeni yılın ilk saatlerinde aynı mezarlık ırkçılar tarafından saldırıya uğramış, Müslümanlara ait 7 mezar tahrip edilmişti.
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