Almanya'dan şaşırtan HDP açıklaması
Almanya, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'HDP'nin, AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz' ifadelerine yer verildi.
DÜNYA 18.03.2021, 20:59 18.03.2021, 21:01
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan HDP'nin kapatılma davasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke olarak taahhüt ettiği en yüksek demokratik ve anayasal standartlara uymasının beklendiği kaydedildi.
HDP, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE ARASINA MESAFE KOYMALI
Açıklamada, HDP'den beklentilerinin de AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net bir şekilde mesafe koyması olduğu vurgulanarak, "HDP'nin AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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