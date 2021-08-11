Almanya, güvenlik nedeniyle Afganları geri göndermekten vazgeçti

Afganistan'da Taliban ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar nedeniyle barış süreci çıkmaza girdi.

Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezlerinin sayısı gün geçtikçe artarken, Almanya'dan açıklama geldi.

ALMANYA'NIN AFGAN GÖÇMEN KARARI

Berlin yönetimi, haklarında sınır dışı kararı verilen Afganları ülkelerine geri gönderme işlemlerinden güvenlik gerekçesiyle vazgeçti.

SINIR DIŞI UYGULAMASI ASKIYA ALINDI

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanı, Afganistan'ın güvenlik durumundaki mevcut gelişmeler nedeniyle şu an için sınır dışı uygulamasını askıya aldı." ifadesini kullandı.

Almanya bir süredir iltica müracaatları reddedilen Afgan sığınmacıları ülkelerine sınır dışı ediyordu.

TALİBAN SALDIRILARINDA ARTIŞ

Taliban saldırıları, ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından zirveye ulaştı. Özellikle ülkenin kuzeyindeki çatışmalar artmış durumda.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

9 VİLAYET MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ

Taliban, son 6 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer yedisi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 9 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

MAHKUMLARI SERBEST BIRAKIYORLAR

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 25'ini halen kontrolünde tutuyor. Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.