Almanya Kovid-19 kısıtlamalarını daha da sıkılaştırarak 31 Ocak'a kadar uzattı

Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

DÜNYA 05.01.2021, 23:51
Almanya Kovid-19 kısıtlamalarını daha da sıkılaştırarak 31 Ocak'a kadar uzattı

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19kısıtlamaları sıkılaştırılarak 16 Aralık’tan beri yürürlükte olan mevcut tedbirlerin süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantıda mevcut Kovid-19 kısıtlamalarını değerlendirdi.

Merkel, Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ve Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ile Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, İngiltere’de görülen Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan yeni türünün ortaya çıktığına dikkati çekti.

"Burada yeni ve özel bir durum oluştu." diyen Merkel, Kovid-19'un bu yeni türüne ilişkin çok dikkatli olmak gerektiğini kaydetti.

Şansölye Merkel, hastanelerdeki yoğun bakım servislerinin ağır bir yük altında olduğunu vurgulayarak "Bazı hastanelerde sınıra ulaştık. Bu da bizim bugün geniş çaplı önlemler almamıza sebep oldu." şeklinde konuştu.

Aralık’tan bu yana geçerli olan tedbirleri ay sonuna kadar uzatma ve bazı alanlarda tedbirleri sıkılaştırma kararı aldıklarını anlatan Merkel, bu bağlamda insanlar arasındaki temasların daha da kısıtlanacağını kaydetti.

Şansölye Merkel, alınan tedbirler kapsamında bir hane halkının hane dışından en fazla bir kişiyle bir araya gelmesine izin verileceğini aktardı.

İş yerlerindeki kantinlerin kapatılacağını belirten Merkel, işverenlere de çalışanlarına evden çalışma imkanı verme çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı, Kovid-19 aşı tedarikinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun yetkisine verilmesi kararının baştan itibaren doğru olduğunu ve hükümetin bu kararın arkasında olduğunu vurguladı.

Kovid-19 ile mücadeleyi zamanla yarış olarak niteleyen Merkel, bir yıldan az bir zamanda aşıya onay verilmesinin en olumlu gelişme olduğunu belirterek, "Aşı tedariki konusunda yılın ikinci çeyreğinde değişim kendini göstermeye başlayacak." dedi.

Almanya’da 31 Ocak’a kadar geçerli olacak kısıtlamalar

Ülkede 31 Ocak’a kadar geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında, son 7 günde 100 bin kişide 200'ün üzerinde yeni vaka tespit edilen bölgelerde insanlar ikamet ettikleri yerden en fazla 15 kilometre uzaklaşabilecek. İşe gitmek ve doktor ziyareti gibi geçerli sebepler, bu kısıtlamanın dışında tutulacak.

Hala salgından en fazla etkilenen yerler olduğuna işaret edilen yaşlı bakımevlerinde özel koruma önlemleri alınacak.

İlk olarak İngiltere’de görülen Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan yeni türünün bulaşma zinciri daha sıkı takip edilecek.

Okullar ve kreşler, 31 Ocak’a kadar kapalı tutulacak.

Risk bölgelerinden Almanya’ya giriş yapanlar için 11 Ocak’tan itibaren "2 test stratejisi" uygulanacak.

Buna göre, ülkeye girişte veya ülkeye girmeden 48 saat önce Kovid-19 testi yapılması gerekiyor. Ardından ülkeye gelen kişinin 10 günlük karantina süresi başlıyor. 

5 gün sonra yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılabilecek. 

Temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Benzin istasyonları, oto tamircileri, eczaneler, gözlükçüler, bankalar gibi iş yeleri açık kalacak.

Güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmeciler tamamen kapatılacak.

Kapatılan bar ve restoranlar gibi işletmeler paket servisi yapabilecek.

Kamusal alanında alkol tüketimi yasaklanacak.

Vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde yerel yönetimler ek önlemler alabilecek.

Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları tedbirleri değerlendirmek için 25 Ocak’ta tekrar bir araya gelecek.

#Almanya #koronavirüs #kısıtlama #Angela Merkel
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Ocak 2021
İmsak 06:14
Güneş 07:41
Öğle 12:43
İkindi 15:14
Akşam 17:36
Yatsı 18:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 16 31
2. Beşiktaş 15 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 15 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Rizespor 15 20
12. Göztepe 15 19
13. Sivasspor 16 19
14. Kasımpaşa 16 19
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12