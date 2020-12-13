Almanya tedbirleri artırıyor!

Almanya'da, koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması nedeniyle 16 Aralık'tan itibaren önlemler sıkılaştırılacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2 Kasım'da yürürlüğe giren tedbirlerin vaka sayılarının düşürülmesi için yeterli olmadığını, son dönemde günlük yeni vakaların arttığını söyledi.

Merkel, COVID-19 kaynaklı ölüm sayılarının da yükseldiğini, sağlık sisteminin zor durumda olduğunu ifade etti.

Bugün alınan kararlarla yeni vaka sayısının 100 bin kişide 50'nin altına düşürülmesi hedefleniyor.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Söder ise "Dikkatli olmazsak Almanya hızlı şekilde Avrupa'nın sorunlu çocuğu haline gelecektir. Bu yüzden harekete geçmek zorundaydık." dedi.

Bugün alınan önlemlere ek olarak Bavyera eyaletinde gece dışarı çıkma yasağı uygulanacak.

2 Kasım'da yürürlüğe giren tedbirler geçerliliğini koruyacak

Halihazırda uygulanan tedbirlerin dışında;

-En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5 ile sınırlandırılacak. 14 yaş altı çocuklar sınırlandırma kapsamına girmeyecek.

-Temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Benzin istasyonları, oto tamircileri, eczaneler, bankalar gibi iş yeleri açık kalacak.

-Kamusal alanında alkol tüketimi yasaklanacak.

-Noel Bayramı'nın kutlandığı 24-26 Aralık arasında en fazla 4 yakın akraba daha eve davet edilebilecek.

-Yılbaşında kamusal alanda toplanma yasağı uygulanacak ve yerel yönetimlerin belirleyeceği yerlerde havai fişek atılmasına izin verilmeyecek.

-Güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmeciler tamamen kapatılacak.

-Önlemler 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları tedbirleri yeniden değerlendirmek için 5 Ocak'ta tekrar bir araya gelecek.

Worldometer internet sitesine göre, Almanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 320 bini geçti. Virüs kaynaklı can kaybı ise toplam 22 bin 171'e ulaştı.