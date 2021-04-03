Almanya'da polisin silahla vurduğu Türk ağır yaralandı
Almanya'da polis, kendisine oyuncak kamyonet savuran 66 yaşındaki Türk'e art arda ateş etti. Yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, olay anına dair görüntüler sosyal medyada yayınlandı.
Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Krumbach beldesinde "bir mülke izinsiz giriş yapıldığı" iddiası sonrası polis olay yerine gitti.
66 yaşındaki Türk vatandaşı ile tartışan polisler, adamın bölgeden ayrılmasını istedi.
Yaşlı adam elindeki oyuncak kamyoneti savurarak polisleri bir kaç metre kovaladı.
Yaşlı adamdan kaçan polisler kısa süre sonra art arda adama ateş etmeye başladı.
Görüntüler tepki çekti
Yere yığılan 66 yaşındaki Türk, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı,
video büyük tepki çekti
Bölgede yaşayan Türkler ise yaşlı adamın evini karıştırmış olabileceğine dikkat çekti.
Görüntüyü paylaşanlardan biri de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk oldu.
Külünk, videoyu yayınladığı sosyal medya hesabında, yaşlı adamın Türk olduğunu söylediğine ve Alzheimer hastası olduğuna dikkat çekti. Polisin bunları dikkate almadığını vurguladı.
Alman makamlarına gerekeni yapması konusunda çağrıda bulundu.
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