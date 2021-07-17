Almanya’da son 200 yılın en büyük Sel felaketi!

Son 200 yılın en büyük sel felaketini yaşayan Almanya'da ölü sayısı artıyor.

Ülkenin batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 133'e yükseldiği bildirildi.

Yüzlerce kişiden ise hala haber alınamıyor.

Köln yakınlarındaki Wassenberg kasabasında bir barajın yıkılmasının ardından yaklaşık 700 kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Sel, Belçika ve Hollanda'yı da vurdu. Belçika'da en az 20 kişi öldü.