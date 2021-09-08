Almanya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 16 yaralı
Yoldan çıkan yolcu otobüsü önce park halindeki araçlara, ardından karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada 4’ü ağır, toplam 16 kişi yaralandı.
DÜNYA 08.09.2021, 22:07
Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Hagen kentinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, 22 yaşındaki sürücünün kontrolü kaybetmesiyle yoldan çıktı.
Önce park halindeki araçlara çarpan otobüs, ardından karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Kazadan sonra yol, savaş alanına döndü.
Çarpmanın şiddeti ile otobüsün içerisinde sıkışan sürücü, kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarıldı.
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