Anne 13 baba 10 yaşında! Hepsi fenomen olmak için

Rusya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 13 yaşındaki kız 10 yaşında bir çocuktan bebek yaptığını söyleyince ülkede infial yarattı. Ancak Rus kız bu sayede sosyal medyada büyük ün kazandı. Milyonlarca takipçiye ulaşan Darya, anlaştığı firmalar sayesinde ayda 5000 sterlin kazandığını açıkladı.

Takipçilerine artık her zamankinden çok daha fazla kazanıyorum ve artık kendim ve bebeğim için istediğim her şeyi satın almaya gücüm yeter dedi.

Yaşadığı bölgede bir kişinin aldığı maaşın 12 katını kazanan Darya'ya annesi ve üvey babası, kendisine ailenin direği olarak bakıyor.

Darya, ayrıca takipçilerine online eğitim sonrası okula geri döndüğünü söyledi.

Darya, öğretmenlerinin sosyal medya ününü sevmedikleri için kendisine düşük not verdiklerini söyleyerek öğretmenlerini eleştirdi.

Çoğu sosyal medya kullanıcısı bu olayın tamamen kurgu olduğu, kızın sırf dikkat çekmek adına böyle bir şey yaptığını ileri sürdü.