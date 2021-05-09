Annesini bin parçaya ayırıp yemiş!
İspanya'da 28 yaşındaki Sanchez Gomez, 66 yaşındaki annesini öldürüp bin parçaya böldü. Bir hafta boyunca annesinin parçalarını yemek tabaklarının içinde buzdolabında saklayarak yedi.
DÜNYA 09.05.2021, 17:33
İspanya kan donduran cinayeti konuşuyor. Sanchez isimli genç adam, 2019 Mart ayında annesine arkadan yaklaşıp bıçakla öldürüdü.
Daha sonra cesedini parçalara ayırıp bir hafta içinde sürede yedi.
Sanchez, mahkemede psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve cinayet anında nöbet geçirdiğini cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi.
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Sanchez, ayrıca annesinin bazı parçalarını köpeklere yedirdiğini söyledi.
Sanchez, mahkemede televizyon izlerken kendisine annesi öldürmek için gizli bir mesaj geldiğini söyledi
Sanchez'in avukatı psikolojik sorunları olduğu gerekçesi ile beraatını istemesine rağmen, savcılık 15 yıl hapis cezası istedi. Dava devam ediyor.
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