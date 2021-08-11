Annesinin kucağında saksağan saldırısına uğrayan bebek öldü

Avustralya'nın Brisbane kentinde geçtiğimiz pazar günü trajik bir olay yaşandı. Brisbane'de bulunan Glindemann Park'a bebeğiyle gezmeye giden anne, bir saksağanın saldırısına uğradı. Simone adlı anne, kucağındaki bebekle birlikte saksağandan kaçmaya çalışırken takılıp yere düştü. Olayda Mia isimli 5 aylık bebek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerindeki sağlık görevlilerinden Tom Holland, bebeğin ailesine baş sağlığı dileyerek, "Ebeveynler ve parktakiler gerçekten harika bir iş çıkardı. Hızlı bir şekilde gelmemizi sağladılar ve bebeğin bir şansı olması için ellerinden geleni yaptılar. Sağlık görevlileri olarak bu, bizim için bile inanılmaz derecede nadir ve trajik bir olay. Çok dokunaklı bir sahneydi" dedi.

Brisbane Belediye Başkanı Adrian Schrinner ise dün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, yaşanan olayı "mutlak şok" olarak nitelendirerek, "Topluluk olarak bir araya gelelim ve Jacob ve Simone'un, Brisbane'in onlar için burada olduğunu bilmelerine izin verelim" dedi.

Trajik olayın ardından yakınları, Mia'nın cenaze masraflarını karşılamak ve ebeveynlere yardım etmek için bağış kampanyası başlattı.

Kampanya için basılan broşürlerde, "Bugün, Holland Park West, Glendemann Park'ta trajik bir olay meydana geldi. Güzel Mia daha 5 aylıkken küçük melek kanatlarını açarak, dünyayı terk etti. Jacob ve Simone'un (ebeveynler) yaşadığı işkence kelimelerle anlatılamaz" ifadeleri yer aldı.

Magpie Alert internet sitesi, 2020'de Queensland eyaletinde bin 231 saksağan saldırısı kaydedildiğini, Avustralya genelinde ise binlerce saldırı rapor edildiğini belirtti.

Magpie Alert'in verilerine göre, saksağan saldırısına uğrayan her 10 kişiden 1'i yaralandı. Sidney'de 2019 yılında 76 yaşındaki bir adam, bir saksağandan kaçmaya çalışırken kafasına aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz yıl da Perth kentinde bir çocuk, bebek arabasında otururken bir saksağanın saldırısına uğraması sonucu kör olma riskiyle karşılaştığı bildirilmişti.

Avustralya'da korunan bir tür olan saksağanın, öldürülmesi veya yavruları ile yumurtalarının yuvalarından çıkarılması yasa dışı kabul ediliyor. Saksağanların, Brisbane'de özellikle Temmuz-Aralık ayları arasındaki üreme mevsimi boyunca yuvalarını agresif bir şekilde korudukları bilinirken, bu durum gagası 40 santimetreye ulaşan saksağanlara Avustralya'da korkutucu bir şöhret kazandırdı.