Aralarında Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşinin de olduğu 13 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın önde gelen askeri subayı olan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşinin de aralarında bulunduğu 14 kişiyi taşıyan askeri helikopter Tamil Nadu'daki Ooty yakınlarında bu sabah düştü.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR YÜZBAŞI YARALI

Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 4'ü mürettebat olmak üzere 14 kişinin bulunduğu helikopterdeki 13 kişinin öldüğü ifade edildi. Açıklamada, "Büyük üzüntüyle, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi Madhulika Rawat ve helikopterdeki diğer 11 kişinin talihsiz kazada öldüğü belirlendi. Kazadan yaralı çıkan Yüzbaşı Varun Singh şu anda Wellington Askeri Hastanesinde tedavi altında" denildi.

GEÇEN YILIN BAŞINDA GÖREVE GELMİŞTİ

1 Ocak 2020'de Genelkurmay Başkanı olarak atanan Rawat, öncesinde 3 yıl boyunca Ordu Komutanlığı görevini icra etmişti.