Aşı olanların maske kullanma zorunluluğu olmayacak

Amerika Birleşik Devletlerin Kaliforniya eyaletinde kısıtlamalar sona erdi. Restoran, market, spor salonu gibi mekânlar da kapasite sınırı kaldırıldı. Aşı olanlarında maske kullanma zorunluluğu olmayacak.



New York eyalettin de de nüfusun yüzde 70’i aşılanma hedefinin ulaşılmasını ardından kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırıldı.



New York Valisi, Hale aşı yaptırmamış kişilerin tedbirlere devam etmesi gerektiğini vurguladı.



Eyaletin birçok noktasında kısıtlamaların kaldırılması hava fişek gösterileriyle kutlandı.



Almanya’nın başkenti Berlin’de de kısıtlamalar gevşetildi. Açık alanlarda maske takmak artık zorunlu değil. Karar 18 Haziran dan itibaren uygulanacak



Fas’ta tedbirler kapsamında durdurulan uluslararası uçak seferleri 5 ay aradan sonra yeniden başladı.