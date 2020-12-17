Aşı olduktan 10 dakika sonra yoğun bakımlık oldular

ABD'de geçen hafta acil kullanımına onay verilmesinin ardından sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 2 sağlık çalışanında alerjik yan etkilere yol açtığı bildirildi. Bartlett Bölge Hastanesi'nde çalışan sağlık çalışanlarından birinin, aşı olduktan 10 dakika sonra fenalaştığı ve nefes almakta güçlük çektiği açıklandı. Diğer hemşirenin ise gözleri şişti.

ABD'nin Alaska eyaletinin Juneau şehrindeki Bartlett Bölge Hastanesinden yapılan açıklamada, Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının uygulandığı 2 sağlık çalışanında "aşırı alerjik tepkiye" yol açtığı belirtildi.

İKİ HEMŞİREDE FARKLI SEMPTOMLAR ORTAYA ÇIKTI

Hastanede bakıma alınan orta yaşlı kadının daha önce hiç alerjisi bulunmadığı belirtildi. Yoğun bakıma kaldırılacak kadar ağır duruma gelen kadının solunum yollarının şiştiği ve cildinde izler çıktığı açıklandı. İsmi açıklanmayan sağlık çalışanının aşı olduktan 10 dakika içinde fenalaştığını açıklayan yetkililer, alerjik reaksiyonu ortadan kaldırmak için bir antihistamin aldığını da söyledi.

Aşıyı olduktan sonra alerjik tepki gösteren diğer sağlık çalışanının da 10 dakika içinde semptom gösterdiği açıklandı. New York Times, ismi açıklanmayan bu sağlık çalışanının gözlerinin şiştiği, başının ağrıdığı ve boğazında kaşıntı hissi meydana geldiğini yazdı. Hastane yönetimi acil servise gönderilen sağlık çalışanına müdahale edildikten sonra taburcu edildiğini açıkladı.

İNGİLTERE'DE DE BENZER VAKALAR OLMUŞTU

Aşının yaygın kullanımına onay verilen İngiltere'de geçen hafta benzer 2 vaka görülmüştü.

İngiltere İlaç ve Tıp Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) ilaç ve gıdalara karşı aşırı alerjik reaksiyon gösteren kişilerin aşıyı vurulmaması gerektiğini belirtmişti.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ise alerji hastası Amerikalıların büyük çoğunluğunun aşıyı güvenle kullanabileceğini, yalnızca daha önce aşılara veya bu aşıdaki bileşenlere ağır alerjik tepkisi olan kişilerin aşılanmaktan kaçınması gerektiğini açıkladı.

Almanya'da Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucuları olduğu biyoteknoloji firmasının formülünü geliştirdiği aşı adayı, İngiltere'nin 2 Aralık'ta yaygın kullanımına onay vermesiyle "dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı" olmuştu.

FDA, 11 Aralık'ta aşının ABD'de acil kullanımına onay vermiş ve bu haftadan itibaren sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanmıştı.