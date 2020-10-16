Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın saldırıları devam ediyor!

Saldırıda sivil halkın ve yerleşim yerleri zarar görmedi.

İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu yine sivil yerleşim yerlerini hedef almayı sürdüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun, işgalden kurtarılan Cebrail ve Hadrut'ta konuşlu Azerbaycan askerlerine top ve füzelerle saldırdığı belirtildi.

Azerbaycan ise cephede üstünlüğünü sürdürüyor

Azerbaycan ordusu işgal altındaki 6 köyü daha kurtardı. gece boyunca sızma girişiminde bulunan ermeni askerlerini geri püskürttü. Ermenistan'a ait 8 askeri aracı imha etti

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 47 sivil yaşamını yitirdi, 222 sivil yaralandı.

Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'daki PKK'lılarla ilgili, "PKK'lıların yanında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi korgenerali de var" açıklamasını yaptı.