Avrupa'da İsrail protestosu

Bir çok Filistin derneğinin çağrısıyla, İsrail’in Doğu Kudüs’e ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri için binlerce kişi Kreuzberg semtindeki Kottbusser Tor Meydanı’nda toplandı. Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, Kottbusser Damm ve Sonnenallee caddeleri üzerinden Neukölln belediye binasının önüne kadar yürüdü. Göstericiler üzerinde “Filistin’e özgürlük”, “Kudüs Filistin’in başkenti” ve “AB utan” yazan döviz ve pankartlar ile Filistin bayrakları taşıdı ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Yol boyunca evlerinin camlarından eylemi izleyen bazı Türkler, Türk bayrakları ile göstericilere destek verdi. Bunun üzerine göstericiler “Türkiye” sloganları attı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride polis, Sonnenallee Caddesi üzerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uymayan bir grup göstericiyi durdurdu ve yürümesine izin vermedi. Polis, uyarılara rağmen Enfeksiyon Yasası’na aykırı davrandıkları gerekçesiyle bu grupta yer alan birçok kişiyi gözaltına aldı.