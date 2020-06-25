Avrupa İlaç Ajansı'ndan Remdesivire şartlı onay

Koronavirüse karşı ilaç ve aşı geliştirmek için amansız mücadele devam ederken, bu süreçte adı en çok duyulanlardan olan Remdesivir ilacıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ilacın virüs tedavisinde kullanılması için şartlı onay verildiğini bildirdi.

Ajanstan gelen açıklamaya göre, virüs hastası yetişkinlerde ve 12 yaş üzerindeki solunum desteğine ihtiyaç duyan çocuklarda ilacın kullanılmasıın gerektiği aktarıldı. İlacın Avrupa’daki fiyatına ilgili bir açıklama ise henüz yapılmadı.

HİNDİSTAN’DA 486 LİRA

Daha önce ABD, Hindistan ve Güney Kore’de durumu ağır olan hastalarda kullanılması için onay alan Remdesivir, Japonya’da ise tam onay almıştı.

İlacın jenerik versiyonunu ürettiklerini açıklayan Hindistan merkezli Hetero Labs isimli ilaç şirketi, 100 miligramlık paketin 486 TL'ye satılacağını duyurmuştu.